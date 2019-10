Baby overleden na hondenbeet in Diemen

Een baby is overleden na een beet van een hond in Diemen. Het kindje werd dinsdag gebeten en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar het vannacht is gestorven.

De eigenaren van de hond hebben het dier op de dag van het incident laten inslapen bij de dierenarts. Over het ras van de hond is niets bekendgemaakt. Volgens NH Nieuws was het dier van de grootouders van de baby.

Meerdere mensen, waaronder de ouders, waren volgens AT5 getuige van het bijtincident, dat buiten plaatsvond. De politie zegt dat het onderzoek naar wat er is gebeurd nog niet is afgerond.