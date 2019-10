Burgemeester Zeebrugge: 'Slachtoffers al vóór de haven in container beland'

De 39 slachtoffers die dood zijn aangetroffen in een container die via Zeebrugge naar Engeland is verscheept, zijn hoogstwaarschijnlijk al voor die Belgische haven in de container gestapt. Dat stelt de burgemeester van Zeebrugge, Dirk De Fauw, in een interview met de NOS.

De Fauw houdt nog een slag om de arm zolang het internationale politieonderzoek loopt, maar noemt het zeer onwaarschijnlijk dat de slachtoffers bij de "extreem goed bewaakte terminal" de container zijn ingeklommen. De container was verzegeld en de papieren waren in orde. Dat is volgens de burgemeester het bewijs dat de container na het laadmoment bij vertrek niet meer is geopend.

"Een trailer met een zeil kan je onmogelijk beklimmen zonder deze te beschadigen", zegt De Fauw. Volgens hem had zo'n beschadiging opgemerkt moeten worden bij de visuele controle die op iedere container hoort te worden uitgevoerd.

De dood tegemoet

De slachtoffers zijn van Chinese afkomst. Ze werden gisteren in het Engelse Grays dood aangetroffen in een vriescontainer, die werd vervoerd door een Noord-Ierse chauffeur. Hij wordt verdacht van moord. De politie maakte vanmiddag bekend dat hij nog 24 uur langer wordt vastgehouden.

Het is nog onduidelijk of de uit Noord-Ierland afkomstige Mo Robinson wist dat er mensen in de container zaten. Hij werd gisteren op een industrieterrein aangehouden: