Resten van Spaanse dictator Franco weg uit Vallei der Gevallenen

In Spanje is het gebalsemde lichaam van voormalig dictator Francisco Franco op last van de regering van de Vallei der Gevallenen (Valle de los Caídos) overgebracht naar een familiegraf zestig kilometer verderop.

De resten van de de dictator, die in 1975 overleed, lagen begraven in de vloer van de basiliek op de nationale herdenkingsplaats voor slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) bij de plaats San Lorenzo de El Escorial. Even voor 10.30 uur gingen 22 familieleden met bloemen en kransen het gebouw binnen. Ook een priester was bij de opgraving aanwezig, net als een forensisch expert.