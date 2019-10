Rundveehouders gaan heffing betalen voor bestrijding dierziekten

Vanaf 2020 gaan rundveehouders een bijdrage per geslacht of geëxporteerd rund betalen voor het Diergezondheidsfonds. Uit het fonds worden de preventie en bestrijding van dierziekten betaald. Ze gaan ongeveer 2,40 euro per rund en 0,35 euro per kalf betalen.

"Jarenlang werden het onderzoek en de maatregelen betaald uit opgebouwde reserves, maar die raken helaas op", legt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uit.

6,3 miljoen

Voor de sector komt de heffing niet als een verrassing. Al in april was duidelijk dat de heffing ook voor rundveehouders zou gaan gelden. Deze sector gaat over 2020 6,3 miljoen euro aan het fonds bijdragen.

Schapen-, geiten- varkens- en pluimveehouders betalen deze heffing al langer. De EU en het ministerie van Landbouw geven ook geld aan het Diergezondheidsfonds.