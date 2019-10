Ondernemers Utrecht willen bedelverbod, gemeente ziet er niets in

Ondernemers in Utrecht ergeren zich aan de vele bedelaars in de stad. Ze willen dat de gemeente ingrijpt en bedelen verbiedt. Maar de gemeente ziet géén toename van het aantal bedelaars en er is voor zover bekend ook niet meer overlast. Een woordvoerder laat weten dat er daarom geen plannen zijn om een verbod in te stellen.

Centrummanagement Utrecht (CMU) zet zich in voor ondernemers in het centrum. De organisatie kreeg meerdere klachten en vindt dat er iets moet veranderen. "Ze leggen het probleem bij de ondernemers neer, de politiek steekt zijn kop in het zand", zegt Tom Broekman van CMU.

Het gaat niet om gewone Utrechters die om wat voor reden dan ook op straat zijn beland, maar om commerciële bedelaars, zegt Broekman. "Dit zijn mensen die uit het Oostblok komen en met een grote groep op een camping in de buurt staan. Het zijn hiërarchische organisaties die mensen de straat op sturen om te bedelen."

Zielige tekst

"De bedelaars zorgen voor de verloedering van de stad. Mensen komen hier een dagje winkelen en vertellen thuis: er zijn wel veel bedelaars", zegt een ondernemer. Volgens hem vallen de bedelaars mensen lastig op het terras door langs te lopen met een briefje met daarop een zielige tekst. "Het komt voor dat gasten, voordat wij als personeel bij ze zijn, al drie keer zijn aangesproken door een bedelaar. Dan begrijp ik het als ze hun spullen pakken en vertrekken. Ik verkoop gastvrijheid. Dit draagt daar niet aan bij."

Niet alleen ondernemers hebben last van de bedelaars. Ook Utrechtse daklozen vinden de situatie vervelend. Verkopers van Straatnieuws zien dat bedelaars een deel van hun inkomsten wegnemen. "Voor een verkoper is dat irritant. Je verkoopt minder en je krijgt ook minder. Als iemand hem geld geeft, dan geeft die persoon jou niks", zegt een van de verkoopsters.

De gemeente herkent zich niet in de problemen. "Wel blijft de gemeente, samen met de politie, de situatie nauwlettend in de gaten houden en wordt opgetreden als dat nodig is", laat een woordvoerder weten aan RTV Utrecht.

Discussie werd al eerder gevoerd

Het is niet voor het eerst dat de discussie over bedelen oplaait. In 2016 en 2017 was er ook overlast van een groep bedelaars die vermoedelijk uit Oost-Europa kwam.

De gemeente zegt daarover: "Eind 2017 is er wel discussie geweest of een verbod op bedelen moest worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het College, gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad, heeft er toen voor gekozen dat niet te doen. Allereerst omdat een grote groep bedelaars, die geen overlast geeft, ook zou worden getroffen door dit verbod. En daarnaast omdat eventuele boetes moeilijk inbaar zijn en mensen daardoor nog verder in de financiële problemen kunnen komen."