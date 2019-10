Vanaf november burgerwacht in Beverwijk tegen geweld jongerenbende

In de Pilotenbuurt in Beverwijk is vanaf half november een groep burgers actief, die probeert geweld op straat te voorkomen. Een groep jongeren was het afgelopen jaar mogelijk betrokken bij negentien incidenten, die uiteenliepen van een tik op de neus tot ernstige mishandelingen. Buurtbewoners willen dat het geweld, van de inmiddels zogenoemde Pilotenbende, stopt.

Zestien vrijwilligers hebben gisteravond bij een bijeenkomst de eerste stappen gezet voor de nieuwe burgerwacht. Ze willen met handhavers en de politie de rust in de wijk herstellen, legt een van de initiatiefnemers uit aan NH Nieuws. "Dit speelt inmiddels in Beverwijk, Heemskerk en zelfs in Velsen-Noord. Dat kan gewoon niet en daar moet snel iets aan gaan gebeuren." Een andere vrijwilliger denkt dat er wel 300 vrijwilligers gevonden kunnen worden. "We moeten dit met z'n allen doen."

Heterdaad

De burgerwacht moet de ogen en oren worden van de politie. "Het probleem voor de politie is dat er geen meldingen worden gedaan", zegt een vrijwilliger. "We gaan samen met de politie in groepjes van twee, vier of zes personen door de buurten heen. Als we daar als burger lopen en we zien een heterdaad, dan heeft de politie meteen een juridische onderbouwing met getuigenverklaringen."

Er waren al diverse maatregelen genomen om het geweld van de Pilotenbende te stoppen, maar vooralsnog zonder succes. Er zijn ook al meerdere mensen aangehouden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar een aantal eerdere incidenten. De politie wil in dit stadium nog geen vragen beantwoorden over het buurtproject.