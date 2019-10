Minder mensen belanden na WW in bijstand

Het lukt mensen met een WW-uitkering beter om weer aan het werk te komen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV over het afgelopen jaar.

Sinds de start van de crisis is het aantal mensen dat vanuit de WW in de bijstand terechtkwam, niet zo laag geweest. Afgelopen jaar ging het om 14.200 mensen, dat waren er ruim 5000 minder dan het jaar ervoor.

Dat het goed gaat, is te danken aan een goed draaiende economie. Daardoor zijn er veel vacatures, en dat aantal stijgt nog steeds.

Een deel van de mensen van wie de WW-uitkering stopt, komt niet in de bijstand terecht, maar heeft ook geen werk. Niet iedereen heeft recht op bijstand. Wie wat eigen vermogen heeft of een partner met een inkomen kan soms geen aanspraak maken op bijstand. Voor hoeveel mensen dit geldt is onduidelijk, daar houdt het UWV geen cijfers van bij.

Wel ziet het UWV dat meer mensen vanuit de WW werk vinden. In de eerste helft van afgelopen jaar had 68 procent van de mensen van wie de WW-uitkering afliep binnen een maand werk.

Maatregelen

Volgens de uitkeringsinstantie is die toename, naast de betere economische omstandigheden, ook te danken aan een aantal maatregelen. Zo helpt het dat het nu volgens de Wet werk en zekerheid mogelijk is om een deel van je WW-uitkering te houden als je gaat werken (wel tegen een lager uurloon).

Daarnaast werken sommige gemeenten samen met het UWV om mensen naar werk te begeleiden. "Tien weken voordat de WW-uitkering eindigt nemen we contact op. Dan vragen we: wat wil je zelf, heb je al vacatures gevonden? Soms nemen we dan zelf contact op met het bedrijf", zegt een woordvoerder.

Verschillen tussen regio's

Overal in Nederland daalde het aantal mensen dat van de WW in de bijstand belandde. Toch zijn er wel verschillen te zien tussen regio's.

In de regio Haaglanden, Drechtsteden (vooral in Dordrecht) en Groningen stromen nog relatief veel mensen door. In Noord- en Midden-Limburg, Noordoost-Brabant en Noord-Holland gaat het juist relatief goed, en is het aantal doorstromers in verhouding ruim de helft lager.

Precieze verklaringen voor de regionale verschillen geeft het UWV niet. Wel wijst de instantie erop dat het type opleiding meespeelt en dat er in sommige gebieden meer wijken zijn met een lage sociaal-economische status.