Belgische justitie bevestigt: container kwam uit Zeebrugge

'Doodgevroren'

Er druppelt steeds meer informatie binnen over de gruwelijke vondst. Een mogelijke theorie over de dood van de groep vermoedelijke migranten is de vriesfunctie van container. Britse media houden er rekening mee dat de slachtoffers zijn doodgevroren in temperaturen tot min 25 graden.

De politie onderzoekt nog wat de doodsoorzaak is geweest. Het identificatieproces in een afgelegen havengebied is in volle gang. Het zal volgens de politie flink wat tijd kosten voordat de identiteit van de 38 volwassenen en een tiener bekend is.

De zaak wordt gezien als het dodelijkste incident in zijn soort in bijna twintig jaar tijd in het Verenigd Koninkrijk. Alleen de vondst van 58 Chinezen in een container in Dover in 2000 was nog dramatischer in omvang.

De 25-jarige bestuurder van de truck wordt momenteel verhoord. Hij wordt verdacht van moord, maar het is nog onduidelijk of de Noord-Ier Mo Robinson op de hoogte was van de lading in de oplegger.

Hij werd gisteren op een industrieterrein aangehouden: