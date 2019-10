Vakbonden willen onderzoek naar onrust bij rechtbank Noord-Nederland

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar onrust onder medewerkers van de rechtbank Noord-Nederland, vinden verschillende vakbonden. Er is sprake van een angstcultuur, gecreëerd door leidinggevenden van de rechtbank, meldde de juridische nieuwswebsite Mr. deze week.

Het vervangen van de bedrijfsarts, het vertrek van drie managementassistentes en het aftreden van de voorzitter van de integriteitscommissie zouden de onrust hebben veroorzaakt. Ook wordt geklaagd over het beëindigen van kritische columns van een van de rechters op het interne netwerk.

De FNV is geschrokken van de berichtgeving op de site. "Bij de rechtbank verwacht je een rustige en hardwerkende maar bedachtzame organisatie. De rechtbank moet boven alle twijfel van gedoe verheven zijn." Namens de justitievakbond Juvox, FNV Overheid, CNV en CMHF is aan het bestuur van de rechtbank gevraagd om op korte termijn met elkaar te praten.

Autoritair gedrag

De website Mr. baseert zich op gesprekken met drie rechters en uitlatingen op het interne netwerk van negen rechters en veertien andere medewerkers. De drie rechters met wie is gesproken, spreken van autoritair gedrag van leidinggevenden, waardoor medewerkers geen kritiek durven te uiten. Vakbond FNV heeft inmiddels zelf ook met een aantal leden gesproken. "Die bevestigen de berichtgeving, dus de noodzaak tot aanpakken is er zeker. Het moet opgelost worden."

Volgens Mr. heeft het bestuur op een intern platform uitgehaald naar medewerkers die informatie lekten naar de pers. Volgens de FNV-woordvoerder bewijst dat precies wat er mis lijkt te zijn bij de rechtbank. "Mensen delen die informatie vanuit een oprechte bezorgdheid. Die moet je beschermen in plaats van neersabelen. Opnieuw worden mensen de mond gesnoerd, net als het geval was bij de columnschrijvende rechter."

Het is nog niet duidelijk of de rechtbank ook in gesprek wil met de vakbonden. De rechtbankpresident was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar, meldt RTV Drenthe. Wel heeft de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, waar alle rechtbanken onder vallen, aan de FNV laten weten snel op het verzoek terug te komen.