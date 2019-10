'Zwaargewonde schietincident Amsterdam is Servische crimineel'

De man die gisteren zwaargewond raakte bij een schietpartij in een pizzeria in Amsterdam-West, is een bekende Servische crimineel, melden Servische media. Het zou gaan om Jovan Djurovic, die naar verluidt meerdere liquidatiepogingen heeft overleefd.

Het incident vond gisteren even voor 16.00 uur plaats bij restaurant La Piccola Baracca aan het Hugo de Grootplein. De 49-jarige uitbater van het restaurant, Goran Savic, overleed ter plekke. Hij was geen bekende uit het criminele circuit. Djurovic werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk was niet Savic, maar Djurovic het doelwit.

Na een achtervolging waarbij de politie een waarschuwingsschot loste, werd een verdachte aangehouden. Hij bestuurde een grijze Volkswagen met een Belgische kenteken. Een tweede persoon is vermoedelijk op de vlucht geslagen. Over het motief van de dader of daders is nog niets bekend.

Criminele organisatie

Volgens Servische media waren Savic en Djurovic vrienden. Ooggetuigen zeggen dat Savic Djurovic tegen de kogels probeerde te beschermen. Djurovic zou de broer zijn van crimineel Luka Djurovic.

Luka Djurovic overleed in 2013 in Montenegro bij een auto-ongeluk. Hij was een van de leiders van een Montenegrijnse criminele organisatie en de rechterhand van de beruchte crimineel Luka Bojovic, die in Spanje een celstraf van achttien jaar uitzit. Een derde broer, Nikola Djurovic, werd in 2013 geliquideerd.