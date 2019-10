Wekdienst 24/10: Laatste dag voor 'Super Mario' Draghi en Franco herbegraven

De vrouw die het onbedoeld het symbool werd van de aanslag op luchthaven Zaventem heeft na drie jaar contact met een man die haar heeft gered. De foto van de Indiase stewardess Nidhi Chaphekar ging heel de wereld over. De vrouw was na al die tijd nog op zoek naar één man die haar had geholpen na de ontploffing, en schakelde een Belgisch televisie-programma in. Bij de redactie kwamen honderden tips binnen.

Toen de derde man in het programma voorbijkwam, een medewerker van een beveiligingsbedrijf, herkende ze hem meteen. Zelf is hij er nuchter onder. "Voor mij voelt het alsof ik gewoon mijn werk deed. Er waren zoveel andere mensen die nog veel meer gedaan hebben", zegt Luc Lowel in het programma.

Bekijk hier hoe de vrouw tot haar grote vreugde weer met haar redder kon praten: