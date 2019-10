'Beschimmelde tenten en geen toiletten in Bosnisch migrantenkamp'

Het Rode Kruis maakt zich ernstig zorgen over een geïmproviseerd migrantenkamp in het noordwesten van Bosnië en Herzegovina. De omstandigheden waarin de honderden migranten leven in het Vucjak-kamp in Bihac zijn volgens de hulporganisatie erbarmelijk.

Zo is er in het kamp, dat in de volksmond 'The Jungle' wordt genoemd, geen stromend water, geen elektriciteit en zijn er geen sanitaire voorzieningen. In totaal zijn er zo'n tachtig tenten opgezet, die beschimmeld en lek zouden zijn.

In het kamp wonen volgens het Rode Kruis 700 mensen en op sommige dagen kan dat oplopen tot 2000. "Met de winter voor de deur is er dringend een oplossing nodig", schrijft de hulporganisatie. Zo moeten er slaapzakken, dekens, kleding en toiletartikelen komen.

'Nergens anders heen'

Er werken nu vijf lokale vrijwilligers die de migranten proberen te helpen. Zij zorgen voor eten, maken schoon en verlenen onder meer eerste hulp. "Dit kamp zou gesloten moeten worden en mensen zouden hier niet moeten wonen, maar ze kunnen nergens naartoe", vertelt een van de vrijwilligers.

In Bosnië en Herzegovina zijn volgens het Rode Kruis dit jaar 23.000 migranten geregistreerd. Het Vucjak-kamp ligt niet ver van de grens met Kroatië. Die grens wordt door de migranten gebruikt als doorgang naar de EU.