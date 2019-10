Recordschade in Texas door reeks tornado's

Negen tornado's die in de nacht van zondag op maandag over het gebied rond de Amerikaanse stad Dallas trokken, hebben voor 1,8 miljard euro aan schade veroorzaakt. Dat is een record voor de staat Texas, aldus de Insurance Council of Texas.

De schatting is volgens het schadeinventarisatiebureau nog "behoorlijk conservatief". De tornado's trokken bomen uit de grond, gevels van huizen en knakten elektriciteitspalen.

Het vorige schaderecord stamt uit 2015, toen een tornado in een voorstad van Dallas een spoor van vernieling achterliet en in totaal tien levens eiste. Bij de tornado's van afgelopen weekeinde vielen geen doden.

Erg veel geluk

Burgemeester Eric Johnson van Dallas zei dat zijn stad "erg veel geluk" heeft gehad. De tornado's trokken over Dallas toen er veel mensen al thuis waren en ook nog eens tijdig waren gewaarschuwd voor het natuurgeweld.

Bij andere tornado's in de staten Arkansas en Oklahoma kwamen afgelopen weekeinde vier mensen om het leven.