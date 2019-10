'OM wil steeds meer Syriëgangers terughalen, tegen wil van kabinet'

Het Openbaar Ministerie wil steeds meer Syriëgangers terughalen om in Nederland te berechten. Volgens NRC is de lijst met namen in de afgelopen maanden drie keer zo lang geworden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt tegenover de krant dat er 29 verzoeken tot repatriëring zijn gedaan door het OM. Eerder dit jaar waren dat er nog 10.

Met de verzoeken gaat het OM in tegen het kabinetsbeleid, dat juist geen Syriëgangers wil terughalen. In plaats daarvan wil het kabinet dat Syriëgangers in de regio zelf worden berecht.

Amerikaans aanbod afgeslagen

Op de lijst van het OM staan Nederlanders die verblijven in kampen of gevangenissen in het noordoosten van Syrië en die van terroristische misdrijven worden verdacht. Op de nieuwste lijst van het OM staan voor het eerst ook mannen. Alle personen op de lijst hebben volgens NRC aan het OM laten weten bij hun berechting aanwezig te willen zijn.

Vorige maand bleek nog dat het kabinet een Amerikaans aanbod had afgeslagen om te helpen bij de terugkeer van tien Nederlandse vrouwen en kinderen uit detentiekampen in Noordoost-Syrië.

Volgens de ministers Blok en Grapperhaus is het transport in de regio niet zonder gevaren en vormen de Syriëgangers eenmaal in Nederland een risico voor de nationale veiligheid van Nederland en die van andere Schengenlanden.