Iets meer asielzoekers naar Nederland, vooral uit Syrië

Het aantal asielzoekers en nareizigers uit Syrië is in het derde kwartaal van dit jaar gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. In het derde kwartaal kwamen ruim 1400 Syrische asielzoekers en nareizigers naar Nederland. Dat zijn er zo'n 400 meer dan in het tweede kwartaal.

In juli, augustus en september kwamen bij elkaar ruim 5900 asielzoekers naar Nederland, meldt het statistiekbureau op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dat zijn er ruim 700 meer dan in het kwartaal ervoor. Wel daalde het aantal asielzoekers met bijna 300 ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Meer nareizigers

Het aantal nareizigers nam toe tot 1200 mensen. Dat zijn gezinsleden van mensen die al een voorlopige verblijfsstatus hebben. Hun aantal steeg met ruim 300 ten opzichte van het vorige kwartaal. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar daalde het aantal nareizigers met 80 mensen.

Ook vanuit Eritrea, Turkije en Algerije kwamen meer asielzoekers en nareizigers. Vanuit Nigeria en Iran kwamen juist minder mensen. Volgens het CBS vormden deze zes nationaliteiten in zowel het tweede als derde kwartaal van dit jaar de grootste groepen asielzoekers en nareizigers.