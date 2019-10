Politiechef Den Haag herkent zich niet in kritiek op leiding

Paul van Musscher, eenheidschef van de politie Den Haag, herkent zich niet in de kritiek die de afgelopen dagen op de leiding van zijn eenheid is geuit. Hij voelt zich daarom genoodzaakt zich te verdedigen, zegt hij tegen Omroep West. "Ik lees het en denk: dit gaat over mijn team. En ik herken het niet. Dat doet een beetje pijn."

Vorige week dienden twintig migrantengroepen en maatschappelijke organisaties onder leiding van Controle Alt Delete een klacht in bij korpschef Erik Akerboom over de leiding van de eenheid Den Haag. Zondagavond zegden drie oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad het vertrouwen in die leiding op. Zij vinden dat de eenheid onvoldoende optreedt tegen misstanden, racisme en discriminatie.

Wangedrag

Eén van de aanleidingen is een onderzoek naar vier agenten van bureau Hoefkade in Den Haag. Zij worden beschuldigd van wangedrag. "Het onderzoek loopt nog, dus normaal zou ik heel terughoudend zijn in het geven van commentaar. Maar na de klacht van Controle Alt Delete, en als daar ook nog politieke partijen bijkomen, dan kan ik niet anders dan een krachtig signaal afgeven", zegt Van Musscher.

"Er is een beeld ontstaan dat de hele eenheid niet zou deugen. Het signaal is dat er walgelijke termen zijn gebruikt, maar we zijn wel meteen na de eerste melding een onderzoek gestart omdat we het zo serieus nemen en racisme en geweld niet accepteren. Ik ga persoonlijk bij de bureaus langs om te vertellen dat we hier zorgvuldig in moeten zijn", aldus de politiechef tegen de regionale omroep.

Contact

Van Musscher is verder niet blij met de actie van de Haagse partijen HSP, de Islam-democraten en NIDA. "Ik had liever dat ze me uitgenodigd hadden, bijvoorbeeld in de gemeenteraadscommissie Bestuur, om uitleg te geven en dan kan ik het zeker uitleggen."

Hij vindt dat de actie van de raadsfracties ook verder gaat dan alleen kritiek op hem: "Als je zoiets zegt over de eenheidsleiding, zeg je ook iets over onze bazen, de burgemeesters in de regio. Daarom ben ik ook blij met de steun die alle 27 gisteren hebben uitgesproken."

Zaken afgedaan

Wat betreft de klacht van de twintig organisaties wijst de politiechef erop dat de aangedragen zaken allemaal al zijn afgedaan. Het gaat om een lijst van twaalf zaken uit de afgelopen acht jaar. "Die zijn allemaal behandeld door een onafhankelijke instantie: het OM, de Rijksrecherche, de Nationale ombudsman, en er staan zaken op waarvan al is vastgesteld dat de politie er geen schuld aan had."

Het korps is volgens de politiechef al jaren bezig met diversiteit in de eenheid.