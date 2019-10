Botten en skeletten gevonden bij werkzaamheden in Leeuwarden

Bij werkzaamheden aan kabels in Leeuwarden is een groot aantal botten, skeletten en grafkisten gevonden. Op de vindplaats was vroeger een kerkhof, dat in de 16e eeuw bij een Franciscaner klooster hoorde. Archeologen onderzoeken de vondsten.

De kabelleggers vonden gisteren tot hun verrassing een kist met inhoud bij het vervangen van de kabels en schakelden de politie in. De gemeente, KPN en archeologen werden op de hoogte gebracht. Ook vandaag zijn verschillende kisten en botten gevonden.

"Je ziet wat raars en dan denk je: hé, wat is dat? Dan kijk je nog een keer goed en dan komen er wat botten en van alles naar boven", vertelt een kraanmachinist aan Omrop Fryslân. "Dan denk je: hier is iets aan de hand. Hier moeten we goed naar kijken." Hij had meteen door dat het om menselijke resten ging.

Heel drukke begraafplaats

Archeologen doen in het gebied elke keer dat er gegraven wordt onderzoek, omdat er al eerder menselijke resten zijn gevonden. "We weten niet precies wat we gaan aantreffen", aldus een archeoloog. "We zien wel op plekken waar graven liggen dat die driehoog gestapeld zijn. Het is een heel drukke begraafplaats geweest."

Met het onderzoek willen de archeologen informatie achterhalen over de gezondheid en leefstijl van de mensen die ooit in het klooster leefden. De kans is groot dat er nog meer wordt gevonden. Daardoor kan het werk aan de kabels vertraging oplopen.