EU-landen nemen nog geen besluit over uitstel van brexit

Ambassadeurs van de overige 27 landen van de Europese Unie hebben nog geen besluit genomen over het Britse verzoek om de brexit uit te stellen. Volgens drie Europese diplomaten gaan ze vrijdag weer met elkaar om tafel om verder te praten, om zo te proberen een ingelaste top met de leiders van de EU-landen te voorkomen.

Vermoedelijk stemmen de landen in met uitstel van de brexit met maximaal drie maanden, tot uiterlijk 31 januari 2020. Dat is ook de datum die de Britse premier Johnson aan de EU heeft gevraagd, nadat het Britse parlement hem dat afgelopen weekend oplegde. Het wordt dan een flexibele einddatum, waarbij de brexit eerder kan plaatsvinden als de Britten er met elkaar uit zijn.

Guy Verhofstadt, die brexitcoördinator is van het Europees Parlement, noemt uitstel van de brexit tot maximaal 31 januari de enige optie. Wel vindt hij dat leden van het parlement tijd nodig hebben om het uittredingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk nader te bekijken.

Paar weken uitstel

Onzeker is of ook de Fransen akkoord gaan met deze vorm van uitstel. Een bron binnen de staf van president Macron zegt tegen persbureau Reuters dat Parijs best een paar dagen of hooguit een paar weken uitstel wil geven voor de brexit, maar beslist niet langer. De EU-landen moeten unaniem akkoord gaan met uitstel van de brexit.

Vandaag heeft Johnson gebeld met de Duitse bondskanselier Merkel. In een gesprek van zo'n tien minuten maakte hij duidelijk dat hij niet zit te wachten op uitstel van de brexit en dat hij wil dat de Britten op 31 oktober uit de EU gaan. Johnson zei dat als de brexitdeadline naar eind januari gaat, hij rond Kerst verkiezingen wil in het Verenigd Koninkrijk.

Gisteren stemde een meerderheid van het Britse parlement in met een brexit-deal, maar een paar minuten later keerde het parlement zich wel tegen de snelheid waarmee de brexit-wetgeving moet worden goedgekeurd.

