Zuckerberg noemt digitale munt in hoorzitting 'riskant'

Facebook zal zich terugtrekken uit het initiatief om een nieuwe digitale munt te beginnen, de libra, als die zonder toestemming van de Amerikaanse toezichthouders wordt uitgegeven. Dat zei topman Mark Zuckerberg op een hoorzitting in het Amerikaanse Congres.

Maar de kans dat Facebook echt niet zal meedoen is klein. Want als dat gebeurt kan de libra waarschijnlijk helemaal niet doorgaan, omdat de cryptovaluta sterk op het sociale netwerk leunt, zowel voor kennis als geld. Op de hoorzitting bleek wel hoe Zuckerberg afstand probeert te nemen van de organisatie die de munt moet gaan beheren. Zijn boodschap: ik ga alleen over Facebook.

Het idee van Facebook om een digitale munt uit te gaan geven is de afgelopen maanden slecht ontvangen door overheden en toezichthouders. Deze maand besloten onder meer creditcardmaatschappijen Visacard en Mastercard zich terug te trekken, dit leverde vragen op over de levensvatbaarheid van het project.

Op de vraag waarom dit is gebeurd antwoordde Zuckerberg dat het een "riskant project" is en er kritisch naar wordt gekeken.

Veel onderwerpen besproken

Tijdens de eerste uren van de hoorzitting, die om 16.00 uur Nederlandse tijd begon, gingen de vragen lang niet alleen over de libra. Dat was weliswaar de aanleiding, maar diverse Congresleden grepen de kans om andere onderwerpen te bespreken die in hun ogen ook belangrijk zijn. Het is pas de tweede keer dat de topman van Facebook voor het Congres verschijnt, in dit geval voor een commissie in het Huis van Afgevaardigden.

De Democraat Maxine Waters, voorzitter van de commissie, somde een reeks problemen op waar Facebook mee te maken heeft: privacyschendingen, desinformatie, diversiteit binnen het bedrijf, zorgen over een dominante marktpositie en de libra.