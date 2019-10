De vrouwentalkshow is terug: generaliserend of juist gat in de markt?

Het Nederlandse medialandschap is een talkshow rijker: Ladies Night, met Merel Westrik op Net5, ging vorige week van start met hogere kijkcijfers dan de makers vooraf durfden te hopen. De talkshow, waarvan vanavond de tweede aflevering wordt uitgezonden, past bij de ambitie van Net5 om (opnieuw) dé vrouwenzender van Nederland te worden.

Maar wat is dat eigenlijk: vrouwentelevisie? Een "industrieterm", vindt Joke Hermes, die aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet naar televisie en publiek. "Mensen hebben er allerlei voorstellingen bij - dat het persoonlijk is en meer emotioneel - maar als ik naar Veronica Inside of De Wereld Draait Door kijk, zie ik ook emotie. Er bestaat geen tv-programma waar alleen vrouwen naar kijken en helemaal geen mannen."

Groot hok

Dat is ook niet de insteek van de programma's op Net5, zegt Jildou van der Bijl, die samen met Linda de Mol creatief directeur is van de zender. "Het concept vrouwentelevisie is natuurlijk vreselijk generaliserend." Maar van hokjesdenken is geen sprake, zegt zij. "Wij zeggen: we richten ons op de helft van Nederland, maar de andere helft mag ook gewoon meekijken. Ik weet niet of je daarmee heel erg bezig bent met mensen in hokjes te verdelen. Het gaat dan ieder geval om een heel groot hok."

Volgens Van der Bijl is er behoefte aan een vrouwelijke blik op de wereld. "Die is gewoon anders dan hoe mannen kijken. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk: ze denken anders, voelen anders. Wij willen programma's maken met oog voor de persoonlijke kant van verhalen."

Veel vrouwen vinden het lastig om zich uit te spreken op televisie, zegt Van der Bijl. "Vrouwen met een mening worden harder afgerekend dan mannen, juist ook door vrouwen. Met Ladies Night hopen we een grappige en toch ook veilige omgeving te kunnen bieden waar vrouwen zich wél durven uit te spreken. Hopelijk inspireren zij daarmee de vrouwen die thuis zitten te kijken."

Volksstammen

Dat Net5 zich profileert als vrouwenzender, is overigens niet nieuw, zegt mediadeskundige Ron Vergouwen. "Dat deed de zender eerder al met series als Sex and the City en Desperate Housewives, waarvoor op dinsdagavond hele volksstammen vrouwen bij elkaar kwamen. Maar later verwaterde dat profiel een beetje. Er was geen hyperige serie meer die het vlaggenschip kon zijn."

Nu probeert Net5 het dus met eigen programma's, zoals Iris en de 12 dates, waarin pianiste Iris Hond op zoek gaat naar een man, en de nieuwe talkshow van oud-nieuwslezeres Westrik. Logisch, vindt Vergouwen. "Kijk eens naar het tijdschriftenschap in de kiosk. Driekwart van het aanbod is bedoeld voor vrouwen. Er moet dus ergens een gat in de markt zijn, dat geldt op tv net zo goed als in de bladenwereld."

Tegenhanger?

Vergouwen wijst op de vrouwentalkshow The View, die in Amerika al jaren populair is. "Dat zoiets hier nog nooit van de grond is gekomen is eigenlijk heel opvallend. Pogingen daartoe waren er wel, maar die flopten. Denk aan Vrouw & Paard bij de VARA en de Tafel van 5 op Net 5."