Lichaam vermiste vader Oosterhout gevonden

In de zoektocht naar de vermiste Sacco Tange uit Oosterhout is in een bos bij Terheijden een lichaam gevonden. Volgens de politie gaat het hoogst waarschijnlijk om de vermiste 53-jarige man. Hij heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt.

Eerdere zoektochten leverden niets op. De politie zocht vandaag nog naar hem met een boot, een speciaal getrainde hond en een helikopter in het water van een diepe zandafgraving bij het nabijgelegen Den Hout, meldt Omroep Brabant.

Afgelopen zondag werd er nog met een groep van 250 vrijwilligers naar de man gezocht. Vrienden, kennissen en leden van de hockeyclub in Oosterhout waar Tange actief was, zochten op plaatsen waar de vader geregeld kwam.

De politie bedankt op Twitter iedereen die heeft helpen zoeken en vraagt de familie van de man 'in rust te laten rouwen'.

Tange werd zondag 13 oktober tussen 09.00 en 10.00 uur 's ochtends voor het laatst gezien bij zijn huis in Oosterhout, toen hij ging wandelen.