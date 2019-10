Boer uit Werkhoven verdacht van twee gevallen van brandstichting en witwassen

Boer Gert S. uit Werkhoven wordt verdacht van het stichten van niet één, maar twee branden en van witwassen. Hij blijft voorlopig vastzitten, bleek op een pro forma-zitting in de rechtbank.

De ondernemer werd tot nu toe alleen verdacht van het stichten van brand in zijn boerderij in 't Goy in juni. Het Openbaar Ministerie blijkt hem nu ook als veroorzaker te zien van een brand in een huis in Cothen in 2018 en van witwassen.

De boer zou in juni een brandbare vloeistof over een bed op de eerste verdieping van zijn boerderij gegoten hebben en dat vervolgens hebben aangestoken. De woning raakte daarbij zwaar beschadigd. Hij werd na dit incident aangehouden, maar al snel weer vrijgelaten.

Aangestoken

De advocaat van S. verklaarde voor de rechtszaak begon dat de boer de brand in 't Goy niet kan hebben aangestoken. "Hij was, toen de brand werd gemeld, al 75 minuten weg. Dat wordt bevestigd door camerabeelden, telefoongegevens, verklaringen van de therapeut en van zijn ex-partner Patricia die bij hem was. De sessie bij de therapeut is bovendien opgenomen. Daar is dus geen discussie over." Hij verwijt de recherche tunnelvisie, zo meldt RTV Utrecht.

Brand Cothen

In de rechtszaal bleek dat het Openbaar Ministerie de boer ook beschuldigt van de brand aan in Cothen een jaar eerder. Gert S. huurde die woning voor zijn werknemers en kocht het later. Voor de koopakte definitief was, ging het huis in vlammen op. De koop ging niet door en de eigenaar bleef met een uitgebrand huis zitten.

Het Openbaar Ministerie zegt verder dat S. geld heeft witgewassen, maar het onderzoek daarnaar loopt nog. In de pro forma-zitting vandaag wilde het OM hier verder niks over zeggen.

Nog vijf branden

De boer werd eerder ook nog beschuldigd van vijf branden op zijn terrein in Werkhoven in 2018, maar die beschuldigingen liet het Openbaar Ministerie bij gebrek aan bewijs al vallen.

S. noemde eerder zijn seksuele geaardheid als reden voor de brandstichting. Ook een zakelijk conflict werd opgevoerd. De recherche zocht het naar eigen zeggen 'grondig' uit, maar vond geen bewijs in die richting.

RTV Utrecht meldt dat zowel zijn werknemers als zijn ex-partner blijven geloven in zijn onschuld. Volgens haar zou haar ex-man nooit zijn gezin in gevaar brengen of zijn levenswerk vernietigen. "Er zijn dieren omgekomen waaronder onze waakhond Shadow. Dat vindt hij echt vreselijk."

De zaak gaat 8 januari verder.