Dode en zwaargewonde bij schietincident in Amsterdam, verdachte opgepakt

Bij een schietincident in Amsterdam-West is iemand om het leven gekomen. Een ander is ernstig gewond geraakt, meldt de politie. Een verdachte is opgepakt. De vermoedelijke vluchtauto is op de Admiraal de Ruijterweg aan de kant gezet. Bij de aanhouding werd een waarschuwingsschot gelost.

Het incident was rond 15.45 uur op het Hugo de Grootplein in de hoofdstad, nabij een Italiaans restaurant. Over de toedracht of achtergrond is nog niets bekend. Volgens een buurtbewoner zijn de eigenaar van het restaurant en een medewerker het slachtoffer.

Op het moment van het schietincident waren veel mensen op het plein. De politie roept getuigen op zich te melden.