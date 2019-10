Jonge migrant overleden na aanvaring met Griekse kustwacht

In Griekenland is een peuter om het leven gekomen na een aanvaring tussen een migrantenboot en een patrouilleschip van de kustwacht. Zes migranten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

De aanvaring vond plaats voor de kust van het eiland Kos. De rubberboot die onderweg was vanuit Turkije, met ruim 30 mensen aan boord, voer in het donker zonder verlichting. De kustwacht was bezig met een routinecontrole toen ze in botsing kwam met de rubberboot. Alle inzittenden daarvan sloegen overboord.

Een 26-jarige man uit Syrië wordt vermist. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er verder nog vermist zijn.

Wegversperringen

Honderden migranten proberen dagelijks de oversteek van Turkije naar Griekenland te maken. Op het vasteland hebben inwoners vandaag geprotesteerd tegen de verspreiding van migranten in Griekenland. Ze hebben wegversperringen opgezet rond Thessaloniki zodat migranten niet vervoerd konden worden. De impasse tussen de demonstranten en de politie duurde enkele uren.

Volgens een organisator van de protesten is de verdeling van de migranten niet eerlijk. "Vorig jaar vestigden 1100 migranten zich hier", zei hij tegen persbureau AP. "Maar nu heeft onze gemeente in totaal 2500 migranten en de aangrenzende gemeenten hebben er helemaal geen."

Sinds de explosieve toename van migranten op Griekse eilanden werkt de regering aan veiliger en grotere vluchtelingenkampen op het vasteland. Op die manier probeert de regering de overbevolking van de kampen op de Griekse eilanden tegen te gaan.