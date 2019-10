Secretaresse advocaat Gerald Roethof mishandeld

De secretaresse van advocaat Gerald Roethof is vanochtend mishandeld in het kantoor van de advocaat in Amsterdam. Dat bevestigt Roethof na berichtgeving van de Amsterdamse lokale zender AT5. Een verdachte is opgepakt, meldt de politie.

"Een amokmaker, niet zijnde een cliënt van mij of van mijn kantoor, was kennelijk op mijn kantoor op zoek naar een collega van een aan mijn kantoor gelieerd kantoor", zegt Roethof. "Die collega werkt niet bij mij, werkt niet voor mij en was derhalve niet bij mij op kantoor aanwezig toen die man binnenkwam."

Op dat moment waren alleen medewerkers van het secretariaat van Roethof aanwezig, die aan de man vroegen zich rustig te gedragen en het pand te verlaten. "Dat heeft hij niet gedaan, integendeel. Hij heeft mijn secretaresses aangevallen en mishandeld. Tevens heeft hij vernielingen op mijn kantoor aangericht", zegt de advocaat.

Direct opgepakt

Een van de secretaresses is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakt het volgens de advocaat naar omstandigheden redelijk. De politie onderzoekt de zaak en kon de verdachte vrijwel direct na de mishandeling aanhouden.

Roethof is onder meer advocaat van de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, Jos B.