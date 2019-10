Den Haag krijgt meldpunt integriteit

Wie vermoedt dat een bestuurder in Den Haag niet integer is, kan dit voortaan doorgeven aan een speciaal meldpunt.

Het instellen daarvan volgt op de commotie die onlangs ontstond rond ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Zij worden verdacht van ambtelijke corruptie en schending van hun ambtsgeheim.

"Het instellen van dit meldpunt zal mede ingegeven zijn door het onderzoek dat de Rijksrecherche is gestart naar de ex-wethouders", zegt een woordvoerster van de gemeente bij Omroep West.

Inwoners, ambtenaren en bestuurders met twijfels over wat een bestuurder doet, kunnen contact opnemen met het meldpunt. Dit kan ook anoniem. Na een melding wordt hooguit twee maanden vooronderzoek gedaan. Als blijkt dat er inderdaad iets niet in de haak is, volgt een volledig onderzoek. Vervolgens kan het Meldpunt het Openbaar Ministerie of de Rijksrecherche inschakelen.

Dilemma's met elkaar delen

"Iedereen weet wel wat zwart is en ook wat wit is, maar het gaat om het grijs dat daartussen zit", aldus waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag. '"Daarvoor moeten mensen hun dilemma's met elkaar kunnen delen. Er moeten heldere procedures zijn en mensen moeten zich veilig voelen en zaken aan de orde kunnen stellen."

Het nieuwe meldpunt maakt nog een e-mailadres bekend waarop meldingen kunnen worden gedaan.