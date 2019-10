Nieuw slachtoffer bloed prikkende oplichters, politie vermoedt verband

Ook in Eindhoven is recent een oudere slachtoffer geworden van een babbeltruc waarbij mensen te horen krijgen dat ze bloed moeten laten prikken. Het gaat om een alleenstaande man van 90. De politie zegt dat de zaak gelieerd is aan die in Utrecht, waar eerder drie ouderen melding hadden gedaan. Daar werd "dezelfde modus operandi" gebruikt, zegt een politiewoordvoerder.

Of het ook om dezelfde daders gaat, weet de politie nog niet. De politie doet nu landelijk onderzoek om te onderzoeken of dergelijke praktijken ook elders hebben plaatsgevonden. "We gaan er wel van uit dat het een groep betreft die in wisselende samenstelling dit soort delicten pleegt."

De Eindhovenaar kreeg bezoek van een man en een vrouw die beweerden dat er een voor ouderen gevaarlijke griepepidemie heerst. Ze overtuigden hem ervan dat ze bloed bij hem moesten prikken, schrijft de politie. Terwijl de vrouw dat ook daadwerkelijk deed, ging de man rondneuzen in de woning.

De 90-jarige kreeg volgens de politie van de vrouw te horen dat de meting "niet best" was, maar dat het met een pilletje opgelost kan worden. Om die te bestellen moest de man wel 1 euro pinnen. De daders zijn er vervolgens vandoor gegaan om de rekening van de man "te plunderen", aldus de politie.

Signalement verspreid

De afgelopen weken zijn ook in Utrecht drie meldingen gedaan van ouderen die slachtoffer zijn geworden van een dergelijke babbeltruc. De daders deden zich voor als zorgverleners en kwamen bloedprikken, wat ze ook daadwerkelijk deden. In de tussentijd werd er geld gestolen en in twee van de drie gevallen ook een pinpas meegenomen. Daarmee werd 2600 euro gepind.

De politie Utrecht heeft van twee van de daders een signalement bekendgemaakt: twee licht getinte vrouwen van begin twintig met donker, half lang haar. Ze hadden donkere kleding aan en spraken zonder accent.

De politie Oost-Brabant, waar Eindhoven onder valt, zegt nog niet te weten of het gaat om dezelfde daders of dezelfde bende. Ze zijn in gesprek met de collega's in Utrecht.