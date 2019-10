Almelo een stoplicht en Brabant een druif; dit is Nederland in emoji's

"Rara welk land", schreef Mathieu uit Zeeland vorige week op Twitter. Bij de tekst plaatste hij emoticons die samen Nederland vormen. Iedere emoticon moet staan voor iets dat kenmerkend is aan het gebied.

Zo staan er parasolletjes langs de kust, een boompje op de Veluwe en een vliegtuig op de plek van Schiphol. Heerenveen is een schaats en een berg staat voor de Sint-Pietersberg in Limburg.

Andere emoji's zijn lastiger. Zo staat de telescoop in Drenthe voor de grote radiotelescoop in Dwingeloo, en druiven in Brabant voor de groeiende productie van druiven voor wijn.