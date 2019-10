Rusland en Turkije waarschuwen Koerdische strijders dag na akkoord

Het Sotsji-akkoord is ook voor Rusland een groot succes, zegt correspondent David Jan Godfroid. Hij wijst op het "enorme geopolitieke belang van het Midden-Oosten", waar Poetin de afgelopen tijd handen schudde met vrijwel alle regionale leiders. Ook spelen de grote economische banden tussen Turkije en Rusland een rol, zegt Godfroid.

De VS ondertussen lijkt zo goed als uitgespeeld in Noord-Syrië, na de terugtrekking van zijn troepen. Begin deze week zei minister van Defensie Esper wel dat sommige militairen nog zijn achtergebleven om met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), waar de YPG-militie deel van uitmaakt, olievelden te bewaken. Rusland liet daarop vanochtend weten dat Syrië de controle terug moet krijgen over alle olievelden in het noordoosten.

Van Syrië naar Irak

De Amerikaanse troepen die zich terugtrekken gaan volgens Esper naar het westen van Irak. Vanuit daar moeten ze terreurgroep IS blijven bestrijden. Maar het Iraakse ministerie van Defensie liet gisteren weten dat de Amerikanen geen toestemming hebben om daar te blijven. Het leidde tot een bezoek van Esper aan Bagdad. Na gesprekken zei de Iraakse minister van Defensie dat de Amerikanen die uit Syrië komen binnen vier weken Irak verlaten.

De VS heeft momenteel meer dan 5000 militairen in Irak. In 2011 trok de VS zijn troepen terug uit Irak, maar een beperkt aantal militairen keerde terug om de strijd aan te gaan met IS, dat in 2014 grote delen van het land bezette. Vanwege de gevoeligheid van de Amerikaanse aanwezigheid in Irak is het aantal Amerikaanse militairen beperkt gebleven.