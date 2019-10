Jonge Eindhovenaar aangehouden na leegroven graven

De politie heeft een 22-jarige man uit Eindhoven aangehouden op verdenking van een aantal gevallen van grafschennis en diefstallen vanaf begraafplaatsen. Er zijn graven geopend en urnen gestolen.

Het onderzoek naar de grafschennis begon in juni, toen de politie hoorde van twee incidenten op een begraafplaats in Veldhoven. In een van deze gevallen was een kindergraf geopend. In het andere geval was in een graf gegraven. Volgens de politie leken de twee graven "min of meer willekeurig gekozen doelwitten", meldt Omroep Brabant.

Onduidelijk motief

Tijdens het onderzoek kreeg de politie het vermoeden dat dezelfde verdachte ook betrokken was bij een aantal vernielingen en diefstallen van urnen, onder meer van een begraafplaats in Eindhoven.

Na verschillende tips kon de politie de verdachte gisteren aanhouden. Hij wordt op dit moment gehoord. "Over zijn motieven is vooralsnog geen duidelijkheid", zegt de politie. Bij onderzoek in het huis van de verdachte en op twee plekken in Veldhoven vond de politie onder meer asresten, vermoedelijk afkomstig van een van de diefstallen. Onderzocht wordt van wie deze resten zijn.