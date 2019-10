39 lichamen gevonden in vrachtwagen Engeland

In de Engelse plaats Grays heeft de politie 39 lichamen gevonden in een vrachtwagen. De 25-jarige chauffeur is aangehouden op verdenking van moord. Hij komt uit Noord-Ierland.

Het gaat om 38 volwassenen en een tiener. Na de vondst werd de ambulance erbij gehaald, maar die kon de slachtoffers niet meer redden. De slachtoffers moeten nog worden geïdentificeerd; de politie houdt er rekening mee dat dit enige tijd gaat duren.

De chef van de politie noemt het een tragisch incident. De politie gaat ervan uit dat de vrachtwagen afkomstig uit Bulgarije en zaterdag via de westelijke havenstad Holyhead het land is binnengekomen.

De plaats Grays ligt aan de andere kant van het land aan de rivier Theems, ten oosten van Londen.