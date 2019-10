Basisschool wil flexibeler lestijden, Slob houdt boot af

Basisscholen willen dat ze zelf het aantal lesuren en de lestijden mogen bepalen. Dat is beter voor de ontwikkeling van kinderen en makkelijker voor werkende ouders, zeggen ze.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) hield een peiling onder 616 basisschooldirecteuren. Ongeveer 80 procent van hen is voorstander van flexibeler tijden.

Volgens de wet moeten kinderen in acht jaar tijd minimaal 7520 uren onderwijs krijgen, moeten ze vijf dagen per week naar school en gelden er vaste vakanties.

Vooral voor speciaal onderwijs

De AVS vindt dat niet meer van deze tijd. De vereniging zegt dat sommige leerlingen juist minder of meer lessen nodig hebben. Vooral het speciaal onderwijs zou graag flexibeler willen werken, omdat daar veel kinderen zitten die onder schooltijd naar een therapeut of arts moeten.

"Nu moeten we steeds in een gesprek met de inspectie uitleggen dat je op die momenten geen lestijd hebt gehad, terwijl het gaat om het ontwikkelen van kinderen", zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Elf basisscholen mochten de afgelopen jaren als experiment zelf bepalen op welke tijden en in welke weken ze lesgaven. Maar minister Slob stopte dat experiment dit jaar; drie scholen presteerden te slecht en twee scholen stopten voortijdig met de proef.

Vakantie buiten hoogseizoen

Ook basisschool De School in Zandvoort deed mee aan het experiment en daar zijn ze wel tevreden. De school is vijftig weken per jaar open, van 08.00 tot 18.00 uur. Elke tien weken wordt een lesplan gemaakt en wordt met de ouders overlegd over de tijden. Zij kunnen het makkelijker combineren met hun werk, fulltime werkende vaders halen vaker hun kind op en ouders kunnen buiten het hoogseizoen met hun kinderen op vakantie.

De Algemene Vereniging Schoolleiders vindt het dan ook slecht dat minister Slob met het experiment is gestopt. Volgens voorzitter Petra van Haren wordt er door de scholen gewerkt aan een nieuwe regeling en moet de politiek kijken naar de kansen. Het is slecht om nu de hele proef te stoppen, vindt ze.