Campagne waarschuwt boeren in Oost-Nederland tegen drugslabs

Meld Misdaad Anoniem waarschuwt tegen de toenemende vestiging van drugslaboratoria in leegstaande loodsen, schuren en boerderijen in Gelderland en Overijssel.

Vandaag begint een campagne om boeren bewuster te maken van de gevaren van de verhuur aan (drugs-)criminelen. Boeren die iets verdachts zien, worden opgeroepen om direct Meld Misdaad Anoniem (M.) te bellen of te mailen.

"Laat je er niet mee in", zegt Marc Janssen van M. bij Omroep Gelderland. "Het gaat om doorgewinterde criminelen die zich hiermee bezighouden. Ze schuwen geweld en intimidatie niet. Er komen zelfs vuurwapens aan te pas. Dat geeft aan dat het lastig is om eruit te komen, als je er eenmaal inzit."

Verschuiving naar boven

In de eerste negen maanden van dit jaar is volgens de politie Oost-Nederland 47 keer naar M. gebeld om een anonieme tip door te geven over de productie van drugs. Vorig jaar waren er 31 meldingen. Het vermoeden bestaat dat het daadwerkelijke aantal drugslabs en hennepkwekerijen nog aanzienlijk hoger ligt.

Het aantal dumpingen van drugsafval in Oost-Nederland neemt ook toe. In 2016 waren er 25 meldingen, in 2017 ging het om 44. Vorig jaar steeg dat door naar 55 incidenten. "Waar voorheen dit soort problematiek onder de grote rivieren plaatsvond, zien we steeds meer een verschuiving naar boven", zegt Janssen. Hij wijst erop dat in veel dorpen de politiebureaus zijn wegbezuinigd, waardoor het toezicht de afgelopen jaren is teruggelopen.

Briefje in de bus

M. richt zich in deze nieuwste campagne vooral op boeren. De marges in de agrarische sector staan al jaren fors onder druk en een aantal boeren staat het water financieel aan de lippen. Met hun lege loodsen en stallen vormen zij een aantrekkelijke prooi voor drugscriminelen. Bendes zijn bereid om hoge huurprijzen te betalen voor die leegstaande ruimtes. Soms zijn criminelen zelfs zo brutaal dat ze boeren benaderen door een briefje in de bus te gooien.

Commissaris van de koning in Overijssel, Andries Heidema, steunt de campagne: "Iedereen moet veilig misstanden kunnen melden. Met deze campagne bieden we inwoners daarvoor een plek", zegt hij bij RTV Oost.

Land- en tuinbouworganisatie LTO werkt ook mee aan de campagne. Ben Haarman van LTO Noord noemt een veilig buitengebied in het belang van alle inwoners op het platteland.