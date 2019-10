Edwin (48) wint gedichtenwedstrijd voor gedetineerden

Met zijn gedicht Gebroken Geluk heeft Edwin (48) de elfde landelijke gedichtenwedstrijd voor gedetineerden gewonnen. Er waren zeventig inzendingen vanuit gevangenissen in het hele land. Edwin zit op dit moment in gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen.

"Ik heb in totaal al bijna tien jaar vastgezeten in verschillende gevangenissen en ben acht jaar geleden begonnen met dichten. Ik ben nu vastbesloten om een andere weg in te slaan, zonder criminaliteit. Het schrijven van gedichten helpt me daarbij", zegt Edwin via een woordvoerder van de gevangenis tegen RTV Drenthe.

Dichter des Vaderlands

De jaarlijkse gedichtenwedstrijd is een initiatief van Exodus Nederland, een nazorgorganisatie voor (ex-)gedetineerden en hun familie. Tijdens het jaarlijkse Exodusconcert, in de gevangenis in Arnhem, werd Edwin door juryvoorzitter en Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja uitgeroepen tot winnaar. Tim Knol zong het op muziek gezette gedicht.

Het gedicht krijgt ook een plek in de Bajesagenda van volgend jaar. Die verschijnt in een oplage van 23.000 en wordt beschikbaar gesteld aan gedetineerden in het hele land.