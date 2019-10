Opnieuw onrustige dag in Bolivia, Morales nog niet zeker van overwinning

In Bolivia is het voor de tweede dag onrustig geweest. Aanhangers en tegenstanders van president Morales raakten weer slaags met elkaar en op verscheidene plekken in het land is brand gesticht. Over slachtoffers is niets bekend.

De rellen braken maandag uit nadat de Boliviaanse kiescommissie het tellen van de stemmen van de presidentsverkiezingen zonder uitleg had gestaakt. Tegenstanders van de president zeggen dat er bij het tellen wordt gefraudeerd, omdat de voorsprong van Morales veel groter was geworden nadat de kiescommissie het werk na een krap etmaal weer had hervat.

De vicepresident van de kiescommissie is opgestapt. Hij zegt dat de beslissing om te stoppen met het tellen van de stemmen achter zijn rug om genomen is.

Volgens de kiescommissie heeft Morales nog geen meerderheid om de overwinning al na één ronde te kunnen opeisen. De winnaar moet dan een voorsprong van minstens 10 procentpunt hebben op de nummer 2. Met zo'n 97 procent van de stemmen geteld, staat Morales 9,3 procentpunt voor op zijn rivaal Mesa.