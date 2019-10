Wekdienst 23/10: Rusland-Afrika-top en hoorzitting Facebooks cryptomunt

Wat heb je gemist?

Verzekeraars sporen steeds meer fraude op. Vorig jaar is 12.879 keer verzekeringsfraude vastgesteld, tegenover 11.540 in 2017, meldt het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). De fraudeurs geven bijvoorbeeld een verloren laptop op als gestolen of zetten een aanrijding in scène. In totaal is er voor 82 miljoen euro aan verzekeringsfraude ontdekt.

Mensen gaan soms heel ver, zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Zo was er een tandarts die zijn vinger amputeerde om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. "De vinger was heel zorgvuldig verwijderd. De tandarts was hem niet kwijtgeraakt door een ongeluk, terwijl hij dat wel beweerde."

Anders nieuws uit de nacht:

De Amerikaanse president Trump is verder in het nauw gekomen door een beschuldiging van de hoogste Amerikaanse diplomaat in Oekraïne, William Taylor. Die heeft voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden verklaard dat Trump de Oekraïense president Zelensky onder druk heeft gezet.

De hardnekkige problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hebben ook gevolgen voor de financiën, meldt de Volkskrant op basis van interne documenten. De instantie die onder meer rijbewijzen afgeeft, zou dit jaar afstevenen op een verlies van 2,4 miljoen euro.

Het Leger des Heils vreest dat het aantal daklozen in de toekomst verder gaat stijgen. Uit een intern onderzoek blijkt dat gemeenten steeds minder uren en budget vrijmaken voor de hulporganisatie. Het Leger des Heils denkt dat meer mensen daardoor dakloos zullen raken.

En dan nog even dit:

Een scooterrijder is gisteren in Den Dolder bijna onder de trein gekomen. De 57-jarige Utrechter negeerde de stoptekens en slagbomen bij de spoorwegovergang en stak vlak voor een voorbijrazende trein over. Hij werd geraakt en kwam ten val, maar liep wonder boven wonder geen schrammetje op, schrijft RTV Utrecht.

Een beveiligingscamera legde vast hoeveel geluk de man heeft gehad: