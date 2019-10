Steeds meer woningen in oude gebouwen, maar de lege kantoren raken op

De kinderen slapen in de voormalige directiekamer. Het magazijn dient als keuken. Het kan als je woont in een 'transformatiewoning'. Zo heet een gebouw dat eerder een andere functie had. Meestal gaat het om kantoren die worden opgeknapt, maar ook ziekenhuizen en postkantoren veranderen in woningen.

Vorig jaar zijn er 13-duizend woningen bij gekomen als gevolg van transformatie, meldt het CBS. Transformatiewoningen vormen een wezenlijk deel van de totale groei van het woningaanbod. Bijna 14 procent van alle woningen die er in 2018 bij kwamen, waren transformatiewoningen. De aantallen groeien sinds 2014, maar de groei vlakt wel af.

De gemeenten Eindhoven, Amsterdam en Den Haag hadden in de periode 2012 tot en met 2018 het grootste aantal woningtransformaties. Meestal gaat het om kantoorgebouwen, waarvan ruim de helft voor 1945 is gebouwd.

De meeste woningen zijn kleiner dan 75 vierkante meter en worden voornamelijk bewoond door eenpersoonshuishoudens en mensen jonger dan 44 jaar.