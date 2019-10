AZ gaat ook dak hoofdtribune stadion vernieuwen

AZ gaat ook het dak boven de hoofdtribune van het AFAS Stadion vernieuwen. Op basis van nieuw onderzoek van ingenieursbedrijf Royal HaskoningDHV bestaat de vrees dat ook dat deel van het dak niet bestand is tegen harde wind.

In augustus stortte een deel van het dak van het stadion in door een storm. Dat gebeurde op een moment dat er niemand aanwezig was. Er raakte ook niemand gewond. De oorzaak bleek later te liggen in defecte lasverbindingen in de spanten. Ook werden er breuken en verdachte plekken in de spanten gevonden.

Zeker tot aan de winterstop speelt AZ zijn thuiswedstrijden in het stadion van ADO Den Haag. Hoe lang het vervangen van het dak in het eigen stadion gaat duren, is niet duidelijk. Het demonteren is begin oktober van start gegaan, dat zal naar verwachting zes tot acht weken duren.