Vastgoedbedrijf stopt met veiling van huurappartementen na kritiek

Voor directeur Arpaci kwam de kritiek volledig onverwacht. Hij werd er naar eigen zeggen door overdonderd. "Dit was absoluut niet de bedoeling. We wilden de markt alleen wat opener trekken."

Arpaci zegt dat zijn intenties goed waren. "We zijn er niet op uit om een zo hoog mogelijke huur te krijgen", benadrukt hij. "Mensen schrijven zich vaak met honderden tegelijk in voor een appartement, met veel teleurgestelde gezichten als gevolg. Door laag te beginnen met de huurprijs en mensen met een tientje te laten opbieden, wilden we daar verandering in brengen."

Verhuurders hebben ook de plicht om te kijken of mensen de huur wel kunnen betalen, zegt Arpaci. "Je wilt niet dat iemand 70 procent van zijn inkomen aan huurlasten kwijt is. Daarom zouden de hoogste bieders een uitnodiging voor een gesprek krijgen."

Vaste huurprijs

Maar vanwege de ontstane commotie heeft Arpaci besloten de veiling per direct te stoppen. "We gaan over tot een vaste huurprijs waar mensen op kunnen inschrijven. Dat betreuren we. Maar als de markt er last van heeft, moeten we ermee stoppen."

De nieuwe huurprijs zal volgens Arpaci zes tot zeven procent hoger liggen dan het startbod van de veiling.