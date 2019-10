Coalitie Arnhem na maanden onderhandelen weer gelijmd

De coalitiepartijen in Arnhem, die in juni het vertrouwen in elkaar opzegden, gaan het weer met elkaar proberen. GroenLinks en de PvdA verbraken de samenwerking met VVD en D66 omdat ze niet tot een gezamenlijke aanpak kwamen van het financiële tekort waar de gemeente mee kampt. Maar na maanden praten en onderhandelen is er weer een basis voor samenwerking.

De afgelopen periode voerden de partijen onder leiding van oud-staatssecretaris Geke Faber intensieve gesprekken om de breuk te lijmen. Zo is er nu afgesproken dat er extra geld naar de zorg gaat, schrijft Omroep Gelderland. Om dat te bekostigen, wordt de ozb-belasting met 1,25 procent verhoogd. Dat levert 678.000 euro op.

Beter samenwerken

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over verbetering van de onderlinge relaties. De coalitiepartijen beloven met elkaar en niet over elkaar te praten. Ook zullen voorstellen van coalitiepartijen eerst onderling en met het college gedeeld worden, voor ze naar de rest van de raad gaan. Ook gaan de fractievoorzitters van de vier partijen wekelijks bij elkaar zitten en sluiten de wethouders aan voor belangrijke vergaderingen.

In de Arnhemse raad botert het al jaren niet. Twee jaar geleden verscheen een kritisch rapport van hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen over de verziekte bestuurscultuur in Arnhem. Burgemeester Marcouch sprak de raad meerdere keren aan op omgangsvormen. De coalitiepartijen hebben nu afgesproken de adviezen uit dat rapport uit te voeren.