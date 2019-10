Dreun voor brexit-plannen Johnson: Lagerhuis stemt tegen tijdpad brexit-wet

Het Verenigd Koninkrijk dreigt opnieuw in een politieke impasse te geraken. Een meerderheid van 322 parlementariërs stemde vanavond tegen het het tijdpad voor de goedkeuring van de zogenoemde Withdrawal Agreement Bill. 308 parlementariërs stemden voor.

De wet, die nodig is om alle brexit-afspraken te verankeren in de Britse wet, werd vanavond aangenomen door het parlement. Maar omdat er tegen het tijdpad is gestemd, dreigt de brexit-deal vertraging op te lopen.

Eerder vandaag waarschuwde Johnson dat er nieuwe verkiezingen zouden volgen bij een 'nee' tegen zijn tijdpad. De premier wilde dat de wet op donderdag al definitief werd goedgekeurd. Als het parlement namelijk meer tijd nodig zou hebben, kwam het halen van de brexit-deadline op 31 oktober in gevaar.

Nieuwe onzekerheid

Johnson wil niet verder uitstel van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. In een reactie op de tweede stemming zei Johnson zijn best te blijven doen om de brexit alsnog voor 31 oktober rond te krijgen. Wel leidt het 'nee' van het Lagerhuis volgens hem tot nieuwe onzekerheid.

"Ik zal nu met de EU-landen spreken over hun intenties", zei Johnson. "Daarbij blijft onze overtuiging overeind: we willen geen uitstel. En we gaan onze inspanningen intensiveren als het gaat om de voorbereidingen op een no-deal-brexit."