Hyperloop gaat keihard, maar het duurt nog even voordat je ermee kan reizen

Momenteel zoekt Hardt naar een geschikte locatie voor een nieuwe testbaan met een lengte van 3 kilometer. Twee jaar geleden werd door onderzoekers van TNO een plek in Flevoland genoemd als meest optimaal, maar volgens Jelte Altena van Hardt kan de baan overal in Nederland komen.

"In juni kondigden we aan dat we een locatie zochten en toen hebben zich tien belangstellenden gemeld", vertelt hij. Daarvan bleven er drie over. "We zoeken nog naar de meest geschikte plek. Dat hangt bijvoorbeeld af van de beschikbaarheid van de grond en wat voor infrastructuur er in de buurt ligt."

Hardt heeft de knoop nog niet doorgehakt en verwacht uiterlijk maart een locatie te kunnen presenteren. De testbaan en bijbehorend onderzoekscentrum moeten vervolgens in 2022 operationeel zijn.

700 kilometer per uur

Maar heeft Hardt wel genoeg geld in kas? Het TNO-rapport noemt nog een bedrag van 119 miljoen euro voor de aanleg van de testbaan. Zoveel geld heeft Hardt volgens Altena helemaal niet nodig. "TNO ging uit van een systeem op veel grotere schaal. Onze buis is veel kleiner en dus goedkoper." Bovendien dragen de partnerbedrijven en de regio waar de baan komt ook geld bij.

Altena zegt dat de buis kleiner kan, omdat het traject bedoeld is voor snelheidstests en niet voor tests met mensen of goederen aan boord. "We hebben nu een buis van 30 meter, daarmee kunnen we niet de gewenste kruissnelheid van 700 kilometer per uur halen."

Virgin loopt voorop

Bij het hele project krijgt Hardt ondersteuning vanuit het ministerie. "Ik vind het belangrijk om bij de ontwikkeling van de hyperloop betrokken te zijn voor de langere afstanden", zei Verkeer-minister Van Nieuwenhuizen na een bezoek aan Delft. "Dan moet je er natuurlijk voor zorgen dat je als Nederland het liefst ook die technologie kan leveren. Dat we die dan niet door bijvoorbeeld de Chinezen laten wegkapen."

Want er liggen inderdaad verschillende kapers op de kust, alhoewel die eerder uit Noord-Amerika komen. Koploper is de hyperloop van miljardair Richard Branson. Zijn Virgin had in 2017 als eerste een testtraject liggen, van 500 meter. In de woestijn bij Las Vegas werd eind dat jaar een snelheid van bijna 400 kilometer per uur gehaald.

Zo ziet de testbaan van Virgin eruit: