Wilders wil naar rechtszaak Facebook-bedreiger

PVV-leider Wilders wil dinsdag de rechtszaak tegen zijn bedreiger Janaid I. bijwonen. De Pakistaan werd op 28 augustus 2018 aangehouden op het Centraal Station van Den Haag, omdat hij een aanslag op Wilders zou willen plegen.

De avond voor zijn aanhouding had hij een filmpje op Facebook geplaatst, waarin hij Wilders op Den Haag Centraal in het Urdu, de taal van Pakistan, met de dood bedreigde. Aanleiding was de cartoonwedstrijd die de PVV'er had uitgeschreven, maar die hij twee dagen na het oppakken van de Pakistaan in verband met verschillende dreigementen afblies.

De strafzaak tegen I. dient maandag en dinsdag. Wilders wil dinsdag bij de zitting aanwezig zijn. Hij noemt het bizar dat de zaak tegen zijn bedreiger, net als de 'minder Marokkanen'-zaak tegen hemzelf, in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol plaatsvindt.