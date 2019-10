Man rijdt met gestolen ambulance in op publiek in Oslo

In de Noorse hoofdstad Oslo is een bewapende man met een gestolen ambulance ingereden op het publiek. Volgens de politie heeft hij een ouder echtpaar en een vrouw met een kinderwagen aangereden. In de kinderwagen lag een tweeling van zeven maanden oud.

Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het ziekenhuis is een van de tweeling lichtgewond geraakt. Over de toestand van de andere gewonden is niets bekendgemaakt.

'Vrouw lijkt dronken'

De politie heeft schoten afgevuurd op de ambulance om de dader te stoppen. Hij raakte niet ernstig gewond, schrijft de Noorse zender NRK. De man van begin 30 is gearresteerd.

De politie zoekt naar een vrouw die mogelijk medeplichtig is aan de diefstal van de ambulance. In een signalement schrijft de politie dat de vrouw dronken lijkt te zijn.

Bekijk hier de beelden van het incident in Oslo: