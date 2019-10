Hervormingsbeweging Code Oranje levert burgemeester aan Boxtel

Ronald van Meygaarden van de hervormingsbeweging Code Oranje is voorgedragen als burgemeester van het Brabantse Boxtel. De gemeenteraad stond unaniem achter zijn voordracht.

Code Oranje werd opgericht voor de Statenverkiezingen en wil burgers meer zeggenschap geven via bijvoorbeeld referenda. De beweging deed bij de provinciale verkiezingen mee in Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland maar kreeg geen enkele Statenzetel.

Het is de eerste keer dat de beweging een volwaardige burgemeester mag leveren. Wel is al een waarnemend burgemeester uit de gelederen van Code Oranje voortgekomen. Oprichter Bert Blase bekleedt het ambt in Heerhugowaard.

'Wow-effect'

Van Meygaarden was negen jaar lang wethouder in de gemeente Geldermalsen en was de lijsttrekker voor Code Oranje in Gelderland. Hij volgt waarnemend burgemeester Fons Naterop op. Gisteren werd zijn voordracht in de gemeenteraad bekendgemaakt.

"We zochten een leider met lef, en die hebben we gevonden", zei de voorzitter van de vertrouwenscommissie die de voordracht bekendmaakte in De Gelderlander. "Hij heeft een persoonlijkheid met een soort van wow-effect. En ook nog een dosis humor."

Een verdere kennismaking met de nieuwe burgemeester bleef gisteren uit, want Van Meygaarden ligt met griep in bed.

De Kroon (het kabinet en de koning) moet de benoeming nog bekrachtigen, maar dat geldt als een formaliteit.