Man vast na vondst dode vrouw en kind in Diemen

De politie heeft een man aangehouden na de vondst van twee lichamen in een huis in Diemen. De slachtoffers zijn een vrouw en een kind. De twee werden vrijdag gevonden. Diezelfde dag is de verdachte opgepakt. De politie onderzoekt of sprake is van een misdrijf.

De 48-jarige verdachte is de huurder van het huis. De man zit in volledige beperkingen; dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of de verdachte in het huis is opgepakt of elders. Ook kan een woordvoerder niets zeggen over de relatie tussen de verdachte en de twee slachtoffers.

Volgens de lokale zender AT5 gaat het om een moeder en een pasgeboren baby.