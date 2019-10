Britse agenten gaan verdachte van fatale aanrijding in VS ondervragen

Britse politieagenten gaan de Amerikaanse vrouw ondervragen die ervan verdacht wordt dat ze in augustus in de buurt van Oxford een 19-jarige jongen heeft doodgereden. De agenten gaan daarvoor naar de Verenigde Staten. De vrouw, Anne Sacoolas, zou zelf om de ondervraging hebben verzocht.

De verdachte is getrouwd met een Amerikaanse diplomaat en had tijdens haar verblijf in Groot-Brittannië diplomatieke immuniteit. Ze kon daardoor tijdens het politieonderzoek naar de VS vluchten. Nu ze is teruggekeerd, heeft ze volgens de Britse en Amerikaanse autoriteiten geen diplomatieke immuniteit meer.

De 19-jarige Harry Dunn werd in augustus op zijn motor doodgereden door een automobilist die volgens de politie aan de verkeerde kant van de weg reed. De 42-jarige Sacoolas zou achter het stuur van de auto hebben gezeten.

Kapot door ongeluk

Sacoolas heeft altijd gezegd dat ze niet van plan is om naar Groot-Brittannië te komen voor een rechtszaak. Wel zei haar advocaat dat ze "kapot is door het tragische ongeluk" en dat ze meewerkt aan het onderzoek. De weigering om naar Groot-Brittannië te komen, leidde tot veel woede bij de ouders van het slachtoffer.

De Britse agenten die Sacoolas gaan ondervragen, willen op korte termijn naar de Verenigde Staten vertrekken.