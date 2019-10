Lagerhuis weer bijeen, laatste kans voor 'halloween-brexit'

Het is natuurlijk gevaarlijk, zeggen dat het alwéér een cruciale dag is voor de brexit. Toch is dat wel zo. In het Lagerhuis staan twee stemmingen op de agenda; de uitkomst daarvan bepaalt of het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk op 31 oktober uit de Europese Unie kan stappen.

Een halloween-brexit is een vurige wens van premier Johnson. Als het Lagerhuis hem steunt, komt de brexit plotseling dichtbij. Maar zoals altijd in dit proces: niets is zeker en er liggen nog allerlei gevaren op de loer.

Eerst vandaag. Nadat het Lagerhuis zaterdag een stemming over de nieuwe brexit-deal van Johnson en de EU had uitgesteld, wordt vermoedelijk in de vroege avond gestemd over de wetgeving over de implementatie van dat akkoord. De Withdrawal Agreement Bill is nodig om alle brexit-afspraken te verankeren in de Britse wet. Als het Lagerhuis zich uitspreekt voor implementatie, hoeft het niet meer te stemmen over de deal zelf.

Britse media gaan ervan uit dat Johnson hiervoor een meerderheid kan krijgen, al is de stemverhouding in het brexit-proces altijd een onzekere factor. Maar dan volgt nog een stemming: over het tijdpad voor de komende dagen.

Twee dagen voor 110 pagina's

Om de brexit-deadline van 31 oktober te halen, moet het Lagerhuis uiterlijk op donderdag definitief akkoord gaan. Dat betekent dat parlementariërs maar twee dagen de tijd hebben om verder te debatteren en amendementen in te dienen. Veel oppositieleden vinden dat te kort, gezien het belang en de omvang (110 pagina's) van de wet.

De vraag is dus of een meerderheid van parlementariërs instemt met dat krappe schema. De man die de regeringsbelangen moet behartigen in het Lagerhuis, Johnsons vertrouweling Jacob Rees-Mogg, waarschuwde al dat tegenstemmers een brexit op 31 oktober onmogelijk maken. Ook andere grote wetten zijn in korte tijd aangenomen, zei hij verder.