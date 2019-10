Wekdienst 22/10: Poetin ontmoet Erdogan en opnieuw belangrijke brexit-dag

Wat heb je gemist?

In Canada heeft zittende premier Trudeau bij de parlementsverkiezingen zijn absolute meerderheid verloren. Zijn Liberale Partij blijft wel de grootste. Dat betekent dat Trudeau een minderheidskabinet moet gaan leiden, waarbij hij afhankelijk wordt van kleinere, linkse partijen.

Vooraf werd getwijfeld of Trudeau de verkiezingen zou winnen. Hij heeft veel progressieve beloftes gedaan, maar is ze niet allemaal nagekomen. Ook raakte hij verwikkeld in meerdere schandalen.

Anders nieuws uit de nacht:

Het homohuwelijk en abortus worden legaal in Noord-Ierland. Waarschijnlijk mogen mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen vanaf Valentijnsdag, 14 februari. Abortus zou vanaf maart zijn toegestaan.

De Japanse keizer Naruhito is ingehuldigd. Bij de ceremonie waren meer dan 2000 gasten aanwezig. De rest van de dag volgen nog allerlei festiviteiten en een staatsbanket.

In Bolivia heeft de zittende president zeer waarschijnlijk de verkiezingen gewonnen. Het lijkt erop dat hij genoeg stemmen heeft om met één ronde de verkiezingen te beslissen. Tegenstanders vermoeden fraude en zijn in verschillende steden de straat op gegaan.

En dan nog even dit:

In 2020 hoef je niet ver te reizen om één van 's werelds topbestemmingen te bezoeken. Ten minste, als u de Lonely Planet mag geloven. De reisgids zette Nederland op plaats zeven in de top-10 voor 2020.

Aruba staat zelfs nog hoger op de lijst, namelijk op plek vier. Het eiland wordt aangeraden vanwege de palmstranden en de plaats Sint Nicolaas. Volgens de Lonely Planet is daar een 'kleurrijke en creatieve opleving' gaande.

Op nummer 1 staat Bhutan. Het in het Himalaya gelegen land is volgens de reisgids CO2-negatief en hanteert een strikt toeristisch beleid van 'hoge waarde, lage impact'. Ook is het er niet zo druk omdat toeristen een dagelijkse vergoeding moeten betalen om het land te bezoeken.