'GGD's vragen aandacht voor mogelijke gezondheidsschade klimaatplannen'

GGD's in Nederland waarschuwen voor de mogelijke gezondheidseffecten van het klimaatbeleid. In een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, die in handen is van het Algemeen Dagblad, vragen ze aandacht voor de risico's die bestaan bij de plannen van het kabinet.

Nederland wil tot 2030 inzetten op de bouw van windmolens, zonnepanelen en biomassacentrales. Tien regionale GGD's denken dat er te weinig gekeken wordt naar de volksgezondheid. Ze roepen daarom op om de ministeries van Volksgezondheid en Infrastructuur en Waterstaat ook te betrekken bij het ontwikkelen van de klimaatplannen.

"We weten uit onderzoek bijvoorbeeld dat omwonenden van windmolenparken geluidshinder ervaren", zegt Arthur van Iersel, adviseur bij de GGD, in het AD. "Daar moet het Rijk rekening mee houden." Ook geeft hij warmtepompen als voorbeeld. Vereisten over geluidsoverlast zouden ontbreken.

Biomassa

De grootste zorgen zijn er rond biomassa. Er zijn miljarden euro's voor subsidie gereserveerd voor de bouw van honderden installaties, maar de vragen over die vorm van energieopwekking stapelen zich op. Begin deze maand stelden onderzoekers van de Europese koepelorganisatie voor de wetenschap EASAC dat het verbranden van hout in centrales niet duurzaam is.

In april van dit jaar zei het RIVM dat er meer onderzoek nodig is. Ondertussen zijn er op steeds meer plekken burgercomités die worden opgericht om zich te verzetten tegen de bouw van biomassacentrales in de buurt.

De GGD zegt niet tegen biomassa te zijn. "Maar we moeten wel weten wat precies de effecten op de gezondheid zijn", aldus Van Iersel. "De ervaringen met grootschalige biomassa zijn beperkt. We weten niet precies hoe groot de uitstoot is en waar die neerslaat. Dat moet je van tevoren weten. Je kunt beter vooraf goed nadenken, dan achteraf spijt krijgen van de dingen die je hebt gedaan."

De brief van de GGD aan de minister is een reactie op de uitnodiging van de regering aan burgers en organisaties om hun visie op de voorgenomen klimaatplannen te geven.